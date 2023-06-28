Бывшего замглавы Минспорта Сотникова отправили под домашний арест

Фото: соцсети Романа Сотникова

Бывшего первого заместителя министра спорта края Романа Сотникова отправили под домашний арест. Напомним, накануне на него завели уголовное дело о превышении полномочий: следствие считает, что экс-чиновник помог украсть деньги главе ООО «Современное производство» и телеведущему Максиму Гуревичу.

Как ранее писала «КП - Красноярск», Сотникова обвинили в сговоре с Гуревичем: чиновник поспособствовал получению субсидии организацией КРООР ЗПДОВ «Открытые сердца», которую продвинул Гуревич. Фирма должна была провести церемонию награждения одаренных детей, но, по данным прокуратуры, вместо «брендированных рюкзачков с дорогими подарками» дети получили коробки с карамелью. «Сэкономленные» таким образом деньги ушли в карман Гуревичу и его помощнице, а также на сторонние мероприятия.

Как сообщили в СК, сегодня Центральный районный суд заключил Сотникова под домашний арест. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.