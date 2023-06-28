Исчезнувшие скульптуры фонтана «Реки Сибири» вернут на Театральную площадь после её реконструкции

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска рассказала, что будет со скульптурами фонтана «Реки Сибири», демонтированными с Театральной площади из-за её реконструкции. Как пояснили в администрации, сейчас они находятся на хранении в управлении зеленого хозяйства.

Изящные бронзовые статуи уже приняли душ – специалисты устроили им пенные водные процедуры, просушили, а затем заботливо упаковали.

Девушки-реки вернутся на Театральную площадь по окончанию её реконструкции. Их гармонично впишут в облик обновленного пространства, перемещать в другое место не планируют.