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НовостиОбщество28 июня 2023 10:09

Исчезнувшие скульптуры фонтана «Реки Сибири» вернут на Театральную площадь после её реконструкции

Сейчас они на хранении в управлении зеленого хозяйства
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска рассказала, что будет со скульптурами фонтана «Реки Сибири», демонтированными с Театральной площади из-за её реконструкции. Как пояснили в администрации, сейчас они находятся на хранении в управлении зеленого хозяйства.

Изящные бронзовые статуи уже приняли душ – специалисты устроили им пенные водные процедуры, просушили, а затем заботливо упаковали.

Девушки-реки вернутся на Театральную площадь по окончанию её реконструкции. Их гармонично впишут в облик обновленного пространства, перемещать в другое место не планируют.