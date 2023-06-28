Скриншот: видео прокуратуры Красноярского края

28 июня в Красноярске начались слушания по третьему уголовному делу Анатолия Быкова. Видео опубликовала краевая прокуратура.

В Кировском районном суде сейчас идет слушание по третьему уголовному делу в отношении бизнесмена и экс-политика. Речь идет об обвинении в убийстве, совершенном в 1998 году участниками возглавляемой им организованной группы. За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Быкову уже вынесены приговоры по двум уголовным делам – по двойному убийству 1994 года и убийству/покушению на убийство бизнесменов Неколова и Грабовского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске повторно начнут рассматривать дело Анатолия Быкова за убийство 1998 года

14 июня 2023 года в Кировском районном суде повторно началось рассмотрение третьего уголовного дела в отношении Анатолия Быкова. (подробнее)

Следком озвучил мотивы преступлений, за которые Анатолия Быкова осудили на 17 лет

Один срок у него уже есть – в 2021 году его приговорили к 13 годам общего режима за подстрекательство к двойному убийству 1994 года. Теперь еще добавили 11 лет, строгого. Итого по совокупности получается 17 лет. Однако продолжает твердить: «Виновным себя не признаю». (подробнее)