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В Красноярске полицейский собирал дань с продуктового павильона. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, участковый полиции обнаружил, что в продуктовом павильоне на Мичурина незаконно торгуют алкоголем. Однако вместо того, чтобы навести порядок на районе, он решил обложить данью предпринимателя. Участковый оценил свое «невмешательство» в 10 тысяч рублей ежемесячно. С августа 2022 года по июнь 2023 года полицейский успел заработать через посредников 110 тысяч рублей.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Получение взятки»‎. Вопрос о мере пресечения будет решен в ближайшее время.