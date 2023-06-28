В Красноярском крае студента-анархиста осудили за призывы к терроризму

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В Красноярском крае вынесли приговор бывшему студенту Балахтинского техникума за призывы к совершению терактов. Об этом сообщает УФСБ по краю.

В ходе следствия выяснилось, что молодой человек был сторонником идеологии анархизма. Он вел telegram-канал, в котором призывал к совершению поджогов, взрывов и диверсий на государственных объектах, к насилию над силовиками, а также публиковал инструкции по методам конспирации, изготовлению взрывчатки и так далее. Кроме того, он был модератором еще одного подобного канала.

В итоге на студента завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». 1-й Восточный окружной военный суд отправил его на 2 года в колонию общего режима.