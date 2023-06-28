Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске улицу Щорса перекроют на две недели. Об этом сообщает администрация города.

На такие ограничение пошли в связи с проведение капитального ремонта теплотрассы. Движение на улице будет ограничено две недели – с 23:00 29 июня до 23:00 15 июля.

Схема: администрация Красноярска

Улица Щорса будет закрыта для движения автомобилей от пересечения с Академика Павлова до пересечения с Пионерской правды. От Павлова до дома на Щорса, 80 поставят временные знаки «Движение запрещено». От дома № 80 по Щорса до Пионерской правды движение перекроют полностью. Помимо этого, закроют выезд с улицы Пионерской правды на Щорса в районе дома № 69.

Схема: администрация Красноярска

Также следует обратить внимание, что временные знаки «Движение запрещено» появятся на улице Пионерской правды на отрезке от Кутузова до Щорса. На улице Добролюбова от Щорса до Кутузова будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Объезжать перекрытые участки предлагается по улицам Павлова, Пионерской правды до пересечения с Щорса, Кутузова и Добролюбова. Для удобства водителей вся информация будет на знаках.

Кроме того, изменятся схемы движения автобусов.

Автобусы № 7 и № 65 будут осуществлять движение по схеме: в прямом направлении: ул. Щорса – ул. Добролюбова – ул. Кутузова – ДК «Кировский»;

в обратном направлении: ДК «Кировский» – ул. Кутузова – ул. Добролюбова – ул. Щорса и далее как обычно.

Схема: администрация Красноярска

Автобусы маршрутов №8 и №55 будут двигаться по схеме:

в прямом направлении: ул. Павлова – ул. Добролюбова – ул. Кутузова и далее в обычном режиме;

в обратном направлении: ул. Кутузова – ул. Добролюбова – ул. Павлова и далее как обычно.

Схема: администрация Красноярска

Автобус № 3:

в прямом направлении : ул. Кутузова – ул. Добролюбова – ул. Щорса – ул. Пионерской правды – ул. Павлова и далее как обычно;

в обратном направлении: ул. Павлова – ул. Пионерской правды – ул. Щорса – ул. Добролюбова – ул. Кутузова и далее в обычном режиме.

Схема: администрация Красноярска

Автобус № 94 в направлении ул. Мичурина будут двигаться: ул. Павлова – ул. Пионерской правды – ул. Щорса.

В обратном направлении схема движения останется без изменений.

Схема: администрация Красноярска

Помимо этого, с 30 июня на 4 дня изменятся схемы движения трамваев.

Движение трамвайных маршрутов №4 и №5 будет приостановлено. Трамваи маршрутов № 6 и № 7 поедут по временным схемам:

Маршрут №6: «пос. Энергетиков» – ул. Говорова – ул. Волжская – ул. Мичурина – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Мичурина – ул. Волжская – ул. Говорова – конечная «пос. Энергетиков».

Маршрут №7: «КрасТЭЦ» – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь – ул. Александра Матросова – ул. 60 лет Октября – остановка «Трамвайное депо» – ул. 60 лет Октября – ул. Александра Матросова – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – конечная «КрасТЭЦ».