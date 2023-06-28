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Максим Орешников стал новым руководителем Красспорта. Об этом сообщается на официальном сайте управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска.

Орешников родился в Красноярске в 1977 году. Работал в администрации края, в дирекции Зимней универсиады 2019 года и занимал должность проректора Сибирского федерального университета по хозяйственной работе.

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Как рассказали следователи, с мая по октябрь 2021 года чиновник уведомил своего знакомого о планах министерства провести конкурс на субсидию: победитель конкурса должен был провести торжественную церемонию награждения одаренных детей. Конкурс в итоге выиграла предложенная бизнесменом КРООР ЗПДОВ «Открытые сердца», которая получила субсидию в размере 5,5 миллионов рублей. Вот только деньги пошли не туда. (подробнее)