На центральные и южные районы Красноярского края надвигается гроза с градом

Фото: Мария ЛЕНЦ

На центральные и южные районы Красноярского края надвигается гроза, град и ветер. Об этом предупреждают в МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, непогода начнется уже во второй половине дня 28 июня. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, сильный ветер 15-20 м/с, а местами даже 25 м/с и более. Такая картина будет и 29 июня.

Жителей края просят соблюдать осторожность. Не надо пережидать непогоду под рекламными щитами, деревьями, балконами и другими конструкциями.

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