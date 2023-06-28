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На Октябрьском мосту в Красноярске запретят остановку и парковку. Об этом сообщает администрация города.
Ограничения будут действовать 1 июля c 06:00 до 21:00. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности в период проведения национального таджикского праздника «Сайри лола».
На мосту будут установлены временные дорожные знаки.
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Работы по замене старого дорожного полотна на новое займут около месяца. Отмечается, что перекрытий не будет, но движение по мосту все-таки ограничат. (подробнее)