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В Красноярском крае почти полсотни человек заразились чесоткой с начала 2023 года. Об этом пишет глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем тг-канале.

Всего за первые пять месяцев 48 жителям был установлен такой диагноз. Значительная часть из них — взрослые. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель увеличился в 2,4 раза, но не превысил среднемноголетних значений.

Горяев напомнил, что самоизлечения при чесотке не бывает. Заражение происходит при непосредственном контакте или в случае пользования общими вещами.