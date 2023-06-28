Ипотечный кредит на загородную недвижимость чаще оформляют при самостоятельном строительстве

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На основании аналитических данных на первое полугодие 2023, эксперты «нарисовали» портрет основного заемщика. Кредиты на загородную недвижимость и строительство собственного дома оформляют чаще мужчины в возрасте 38 лет. Половина из них — семейные.

Две трети заемщиков планировали самостоятельно построить дом, остальные собирались возложить строительство на профессионалов.

Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, руководитель департамента продаж в партнерских каналах так прокомментировал сложившуюся тенденцию:

- Интерес к частному домостроению в России растёт ускоренными темпами и, как следствие, отражается на динамике жилищного кредитования. Только в нашем банке за первые шесть месяцев 2023 года объем продаж ипотеки на загородную недвижимость почти в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года и примерно в три раза – января-июня рекордного 2021 года.

По словам представителя банка, в финучреждении приняли решение сфокусировать в этом году внимание на развитие ипотеки в сегменте ИЖС, для чего перезапустили все программы кредитования таких объектов. Аналитики ВТБ ожидают рост индивидуального жилищного строительства в целом по России на 80% к уровню 2022 года и более чем в 8 раз – к результату 2021 года — до 250 млрд рублей.