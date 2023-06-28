В Красноярске частично перекроют Северное шоссе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Северном шоссе частично перекроют движение. Об этом сообщает администрация города.

Движение ограничат в районе строительства путепровода. C 08:00 29 июня до 23:00 10 июля по улице Авиаторов при съезде с путепровода на Северное шоссе будет ограничен проезд автомобилей. Там будут сужены полосы движения на участке длиной не более 300 метров.

Водителям также следует обратить внимание, что на Северном шоссе по направлению в Солнечный будут перекрыты полосы движения на пересечении с улицей Авиаторов на участке длиной не более 150 метров.