Фото: МВД по краю

В Красноярском крае два брата незаконно вырубили лес на 8,6 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по региону.

Полицейские выяснили, что они незаконно рубили лес в Ирбейском районе. С октября 2022 года по апрель 2023 года, наняв бригаду рабочих, злоумышленники успели спилить более 1300 кубометров деревьев, среди них 430 сосен и порядка 360 берез. Общая сумма ущерба составила 8,6 миллиона рублей.

В отношении братьев заведено уголовное дело статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь мужчинам 1989 и 1990 года рождения грозит до 7 лет тюрьмы.

Сейчас они заключены под стражу.