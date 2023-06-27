В Ачинске украли 250 тысяч рублей, выделенные на ремонт травмпункта

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Прокуратура вскрыла факт коррупции при капитальном ремонте травматологического пункта КГБУЗ «Ачинская МРБ». По данным ведомства, часть оплаченных работ на сумму в 250 тысяч рублей фактически не была выполнена. В связи с этим прокуратура завела уголовное дело о мошенничестве.

Как рассказали в ведомстве, Ачинская городская прокуратура проверила работу трех учреждений: КГБУЗ «Ачинская МРБ», КГБУЗ «Красноярский краевой центр материнства и детства № 2», КГАУЗ Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника». Во всех учреждениях проверяющие обнаружили многочисленные нарушения.

– Ненадлежащее техническое и санитарное состояние зданий больниц, ФАПы не оснащены необходимым оборудованием, допускаются факты ненадлежащего оказания медицинских услуг, неиспользование приобретенного в рамках нацпроекта медоборудования, нарушения трудовых прав медперсонала. В отношении виновных должностных лиц возбуждены 6 административных дел, – перечислили в прокуратуре.