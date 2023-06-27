В село в Красноярском крае забрел медведь

Фото: KP.RU

В село Туруханск в Красноярском крае забрел медведь. Фото с косолапым прислали редакции «КП - Красноярск» местные жители: по их словам, медведь бегал по селу и ночью, пробегал мимо школы, и ошивается где-то поблизости до сих пор.

Днем медведя заметили недалеко от «Тайги» – магазина в самом центре села. Также его видели бегущим в сторону клондайка.

Отметим, что выходящие к людям медведи в Туруханском районе – не редкость. Нередко это происходит летом из-за лесных пожаров, после которых животные совершают вынужденную миграцию в северные районы края.