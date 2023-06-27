Красноярский Солнечный хотят сделать полноценным районом города

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Горсовете Красноярска был поднят вопрос о присвоении Солнечному статуса отдельного района. Сейчас он входит в состав Советского района, из чего вытекает ряд серьезных проблем – к примеру, количество социальных объектов в Солнечном рассчитывается исходя из общего количества на весь Советский район. Между тем, тема дефицита школ, детских садов и больниц стоит перед жителями микрорайона уже особенно остро.

Как сообщил депутат Роман Крастелев, инициативная группа внесла в Горсовет соответствующий проект. Он предусматривает отделение Солнечного в отдельный район, что позволит устранить «дисбаланс в финансировании территории» и обеспечить жителей дефицитной инфраструктурой.

Отметим, что такой вопрос поднимается уже не в первый раз, однако ранее он не доходил даже до этапа внесения на рассмотрение властей. Об отделении Солнечного заговорили еще в начале нулевых, также такую идею высказывал бывший мэр Сергей Еремин во время выступления в Горсовете.