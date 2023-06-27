Праздник с пользой для экологии

По информации агентства молодёжной политики края, в этот день праздничные мероприятия на набережной Енисея посетили 44 тысячи жителей и гостей города. На тематических площадках организаторы установили специальные контейнеры для сбора пластика, которые бесплатно предоставил левобережный региональный оператор по обращению с ТКО – «Красноярская рециклинговая компания».

- Мы охотно отзываемся на экологические инициативы и предложения помочь в организации мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды. Нас искренне радует, что в последнее время запрос на контейнеры для раздельного сбора пластика растет как со стороны жителей, так и со стороны организаторов массовых мероприятий. В этот раз общими усилиями мы собрали почти семь кубометров пластиковых отходов, которые отправились на переработку, - прокомментировала руководитель PR-направления КРК Юлия Комиссаренко.

Ещё 30 контейнеров – для сбора ТКО – организаторы получили у регоператора по договору.

Отметим, что это не первая инициатива«Красноярской рециклинговой компании» - регоператор предоставляет ёмкости для мусора практически на все массовые мероприятия, проходящие в левобережной технологической зоне, а также обслуживает спортивные и культурные мероприятия городского, регионального и федерального масштаба.

Фото предоставлены компанией