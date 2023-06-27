Жительницу Канска осудили на 13 лет за 76 ударов ножом в тело «своей рабыни»

Фото: прокуратура Красноярского края

27 июня 18-летнюю жительницу Канска осудили на 13 лет колонии за 76 ударов ножом в тело «своей рабыни». Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Все произошло в ночь со 2 на 3 октября 2022 года. В одном из домов города собралась нетрезвая компания. Во время пьянки жительница Канска узнала от своего друга, что в квартире находится 31-летняя женщина, которая украла у него телефон. История не оставила ее равнодушной. Желая отомстить за товарища, она задумала наказать воровку.

Подсудимая с угрозами объявила своей будущей жертве, что та «будет ее рабыней». Злоумышленница потребовала от женщины спуститься в подвал дома, далее закрыла за ней крышку, а для надежности она подперла ее тумбочками. Пьянка продолжилась.

Прошло пять часов. Жительница Канска вспомнила про запертую женщину, достала ее из заточения и начала издеваться над ней. В какой-то момент она столкнула потерпевшую на пол, села на нее и нанесла 76 ударов ножом. После этого завернула еще живую женщину в покрывало, а затем с помощью двух знакомых ее перетащили на берег реки и скинули в воду.

Местные жители заметили раненую. Ее увезли в больницу, но спасти не удалось. От полученных ранений она умерла на следующий день.

Преступница вину не признала. Она пояснила прокурору, что убивать никого не хотела, а просто «вошла в раж, не могла остановиться».

Суд назначил ей наказание в виде 13 лет в колонии общего режима, после отбытия срока последует ограничение свободы на один год. 16-летний соучастник убийцы получил штраф, а второй был признан недееспособным.

В пользу отца погибшей взыскан один миллион рублей.