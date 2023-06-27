В Канске мужчина сбежал из-под ареста через слив канализационной ямы

Фото: Мария ЛЕНЦ

26 июня в Канске из спецприемника сбежал 33-летний мужчина, отбывавший административный арест. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Мужчину привезли в приемник 21 июня из-за многочисленных нарушений административных нарушений. Он доложен был отмечаться в МВД после освобождения из мест лишения свободы, чего не делал. 26 июня его вывели на прогулку, мужчина воспользовался мгновением, когда вышел из поля зрения полицейского, пролез под забор слива бывшей канализационной ямы и сбежал.

Но долго пробыть на свободе ему не удалось. Задержали жителя Канска всего через несколько часов. За побег из-под ареста ему грозит уже 15 суток. Ещё такое повторится, то будет решаться вопрос по уголовному делу.