В Красноярске будут судить директора турфирмы за обман клиентов на 3 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить за мошенничество директора фирмы «1000 туров». Она успела обмануть своих клиентов на 3 миллиона рублей. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

Женщина проработала в туристическом бизнесе целых 20 лет. На ее имя было зарегистрировано несколько фирм, которые запомнились обилием жалоб. Негативных отзывов в интернете тоже было много, некоторые клиенты не сдерживали себя в эмоциях. Схема работы у женщины была сомнительной: нагнетая ситуацию, она убеждала клиентов внести полную оплату за тур. Полученные деньги по назначению не направляла, а с туроператорами рассчитывалась позже, уже за счет оплаты от следующих туристов. В 2018 году злоумышленница оформила очередную фирму «1000 туров», но теперь на имя своей дочери. На себя зарегистрировать компанию она не могла – действовал запрет налогового органа.

Отзывы недовольных клиентов. Скриншот: краевая прокуратура

С 2019 года по 2020 год женщина заключила 23 договора на 3 миллиона рублей. Это были туры в теплые страны. Клиенты заплатили за них от 24 до 337 тысячи рублей. Однако деньги она потратила по своему усмотрению.

Свои коррективы внесла пандемия. Тогда ее очередная компания закрылась, а большинство туристов остались без путевок и без денег. В итоге деньги клиентам она вернула, но уже под натиском улик, когда было заведено уголовное дело.

Теперь ей грозит до 6 лет колонии.