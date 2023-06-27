Фото: islamcenter.ru

В Красноярске возле Соборной мечети будет ограничено движение на время праздника Курбан-Байрам. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения вводятся c 20:00 27 июня и до 12:00 28 июня на улице 3 Августа с участка от 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по улице 3 Августа. Парковку возле Соборной мечети запретят.

Помимо этого, водителям нужно обратить внимание, что 28 июня с 05:00 до 11:00 будут действовать временные знаки «Движение запрещено»:

- по улице 2-я Краснодарская;

- на проезде от улицы Партизана Железняка к многоквартирным домам № 51, 53, 55, 57 по Партизана Железняка;

- на проездах от проспекта Металлургов к зданиям № 65, 69 по Металлургов;

- на проезде от Металлургов к многоквартирному дому № 26 по улице 3 августа.

С 05:00 до 11:00 28 июня по улице 3 Августа на участке от улицы 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 на ул. 3 Августа движение будет закрыто.

Посетители праздника Курбан-Байрам могут оставить свои автомобили на парковке острова Татышев, а затем поехать на шаттле до ТЦ «Июнь». Шаттлы будут курсировать с 6:30 до 11:00.