В Красноярск привезли мощи святого Георгия Победоносца

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Вечером 26 июня в Красноярск доставили мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщают в Красноярской епархии.

Святыню в аэропорту встречал настоятель храма Иоанна Предтечи протоиерей Николай Ши-кэ-мин со священниками. Некоторое время мощи пробыли в аэропорту, где приложиться к ним могли все желающие.

Сейчас святыня находится в Покровском кафедральном соборе на Сурикова, 26. Поклониться мощам верующие могут до 29 июня.

- Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца во все регионы России совершается в рамках Всероссийского молебна о Победе, во время которого все россияне получат возможность помолиться об Отечестве в сложное для него время у мощей небесного покровителя Русского воинства, - сообщают в епархии.