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НовостиОбщество27 июня 2023 4:41

В Красноярске коттедж на берегу Енисея продают за 500 миллионов рублей

В нем есть даже лифт
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: Элитный Красноярск

Фото: Элитный Красноярск

В Красноярске продается коттедж на берегу Енисея за 500 млн рублей. Объявление появилось в паблике АН «Элитный Красноярск».

Находится чудодом, естественно, в самом элитном районе города – в Удачном. Площадь коттеджа – 1982 квадратных метра, площадь участка – 35 соток.

Фото: Элитный Красноярск

Фото: Элитный Красноярск

Есть подземный гараж на несколько машин, пять спален со своими гардеробами и санузлами, две гостиные, кухня, терраса и даже лифт. Ну и локация – с видом на Енисей. Точный адрес, однако, не сообщается.

Фото: Элитный Красноярск

Фото: Элитный Красноярск

Само собой, ремонт внутри дизайнерский. Риелторы называют этот коттедж домом «класса А».

Фото: Элитный Красноярск

Фото: Элитный Красноярск