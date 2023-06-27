Фото: «Центральный район | Красноярск»

Житель Красноярска заплатит 51 тысячу рублей за парковку на газоне. Об этом сообщает администрация Центрального района.

Один и тот же житель краевого центра успел 13 раз оставить свою машину в неположенном месте. Теперь ему выписан солидный штраф. В администрации отмечают, что 12,7 тысячи рублей с него уже взыскали через службу судебных приставов.

Всего с начала 2023 года к административной ответственности по этой статье привлекли 312 физических и юридических лиц, а 26 из них – повторно. Сумма штрафов составила внушительные 947,5 тысяч рублей.