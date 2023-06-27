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Житель Ачинска пришел в суд с наркотиками. Запрещенные вещества он спрятал в пачке сигарет. Об этом сообщает УФССП по Красноярскому краю.

Житель Ачинска 1982 года рождения пришел в городской суд, чтобы получить решение. Младший судебный пристав при досмотре на проходной нашел у мужчины в пачке сигарет два прозрачных пакетика. Там лежали веществами белого и зеленого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что в пакетиках была марихуана и метилэфедрон.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.