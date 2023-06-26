На выборы губернатора Красноярского края пойдет депутат Ирина Иванова

Фото: Заксобрание Красноярского края

На выборы губернатора Красноярского края выдвинула свою кандидатуру партия «Зеленые». Ей стала депутат Заксобрания Ирина Иванова – первая женщина в списке кандидатов. Ранее Иванова также заседала в красноярском Горсовете.

Отметим, что Иванова стала седьмым кандидатом на пост губернатора. Ранее на выборы выдвинулись действующий врио губернатора Михаил Котюков, депутаты ЗС Андрей Новак, Денис Терехов, Максим Маркерт и Александр Глисков, экс-депутат Иван Серебряков.

Добавим, что из семи кандидатов пока не прошел полную процедуру регистрации на выборах. Это значит, что любой из них может покинуть избирательную гонку. Сами выборы будут трехдневными, и пройдут с 8 по 10 сентября.