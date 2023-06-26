Бывший мэр Красноярска Сергей Еремин выиграл партийный праймериз на довыборах в Госдуму

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Экс-мэр Красноярска и действующий вице-губернатор Сергей Еремин прошел праймериз на довыборах в Госдуму. «Единая Россия» выдвинет его кандидатуру по Дивногорскому одномандатному округу №56. Еремин победил в предварительном голосовании партии.

Праймериз единороссов проходил с 19 по 25 июня. В соцсетях партии сообщается, что Еремин набрал 6,4 тысячи голосов – это в пять раз больше, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых.

Соперниками Еремина на выборах от «ЕР» были главный специалист агентства по туризму Красноярского края Анна Окладникова (291 голос), гендиректор ЗАО «Марининское» Андрей Бирих (276 голосов), и зам главного инженера «Красноярской региональной энергетической компании» Денис Дудалев (220 голосов).