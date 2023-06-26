Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 12:19

В Красноярске грязные автобусы пообещали снимать с маршрутов по жалобам горожан

Красноярцев призвали писать в Дептранс через телеграм-бот
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Власти Красноярска пообещали снимать с маршрутов чересчур грязные автобусы. Дептранс объявил акцию «ЧистоТранспорт» и призвал красноярцев жаловаться в телеграм-бот ведомства на грязные салоны общественного транспорта. Вместе с жалобой нужно указать маршрут, госномер, дату и примерное время поездки.

– Каждое обращение будет рассмотрено, и служба контроля проведет проверку. Грязный общественный транспорт будет сниматься с линии и отправляться на мойку, – заверили в Дептрансе.

Нужный чат в Telegram носит название «Дептранс Красноярска бот» – найти его можно по запросу @DeptransKrskBot. В чате нужно выбрать кнопку «Сообщить о проблеме» и составить жалобу.