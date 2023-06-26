В Красноярске грязные автобусы пообещали снимать с маршрутов по жалобам горожан

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Власти Красноярска пообещали снимать с маршрутов чересчур грязные автобусы. Дептранс объявил акцию «ЧистоТранспорт» и призвал красноярцев жаловаться в телеграм-бот ведомства на грязные салоны общественного транспорта. Вместе с жалобой нужно указать маршрут, госномер, дату и примерное время поездки.

– Каждое обращение будет рассмотрено, и служба контроля проведет проверку. Грязный общественный транспорт будет сниматься с линии и отправляться на мойку, – заверили в Дептрансе.

Нужный чат в Telegram носит название «Дептранс Красноярска бот» – найти его можно по запросу @DeptransKrskBot. В чате нужно выбрать кнопку «Сообщить о проблеме» и составить жалобу.