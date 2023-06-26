Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске изменятся схемы движения автобусов по микрорайону Солнечный. Об этом сообщают в администрации города.

Уже 27 июня временно изменятся схемы движения маршрутов № 23, 50, 60, 61, 63 и 87. Это связано со строительством теплосетей на проспекте 60 лет образования СССР.

Схема движения маршрутов №23, 60, 61, 63, 87 в направлении мкрн. «Северный»: проспект 60 лет образования СССР – ул. Славы – ул. 40 лет Победы – ул. Гриболевская – проспект 60 лет образования СССР и далее как обычно.

Исключаются следующие остановки: «4 й микрорайон», «Центр «Эдельвейс», «Детская библиотека «Жар птица», «Жилой комплекс «Снегири». Добавляются остановки: «4 й микрорайон (ул. Славы)», «Школа №144», «Простоквашино», временный остановочный пункт (проспект 60 лет образования СССР, 52/1).

Изменения на схеме:

Схема: администрация Красноярска

Это еще не все. Жителям микрорайона нужно обратить внимание на схему движения маршрута №50 в направлении мкрн. «Северный»: ул. Ерофеевская – проспект 60 лет образования СССР – ул. Славы – ул. 40 лет Победы – ул. Гриболевская – проспект 60 лет образования СССР и далее как обычно.

Временно исключаются остановочные пункты: «Детская библиотека «Жар птица», «Жилой комплекс «Снегири». Добавляются остановочные пункты: «4 й микрорайон (ул. Славы)», «Школа № 144», «Простоквашино», временный остановочный пункт (проспект 60 лет образования СССР, 52/1).

Изменения на схеме:

Схема: администрация Красноярска

Изменения будут действовать до окончания работ на сетях.

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