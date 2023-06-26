Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хакасии дважды перевел деньги дистанционным мошенникам. Об этом сообщаем МВД по Республике Хакасия.

24 июня в дежурную часть Абакана обратился житель Хакасии 1976 года рождения. Потерпевший рассказал, что в мае увидел рекламу в интернете от лица крупной энергетической компании. В объявлении обещались огромные денежные компенсации каждому жителю страны, но для того, чтобы их получить, необходимо оставить заявку на определенном сайте. Мужчина перешел по ссылке и заполнил все необходимые данные. «Представители компании» с ним связались. Они предложили поучаствовать в программе заработка в интернете с помощью инвестиций. Потерпевший на их предложение согласился и перевел аферистам 360 тысяч рублей. Отмечается, что злоумышленники были очень убедительными.

Затем мужчина захотел вывести деньги, но сделать этого не смог. Житель Хакасии решил, что надо с этим разбираться. В интернете был найден сайт по оказанию юридических услуг. Вскоре он связался с «юристами», которые обещали ему помочь за 146 тысяч рублей. Потерпевший во второй раз перевел деньги незнакомцам. Затем они перестали выходить на связь.

Полиция завела уголовные дела по этим фактам.