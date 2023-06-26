В Красноярском крае еще двое выпускников набрали по 200 баллов за два предмета ЕГЭ

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае еще два выпускника в этом году написали два предмета ЕГЭ на 200 баллов каждый. Как сообщают в правительстве края, высшие баллы набрали школьники из территорий края.

Аким Назаров из Норильска стал не только двухсотбалльником, но еще и единственным выпускником, написавшим биологию на 100 баллов. Также он набрал 100 баллов по химии и 97 по русскому языку. Парень готовился к экзаменам самостоятельно. Сейчас он планирует поступать в медицинский на стоматолога.

Еще одна выпускница, набравшая максимальные баллы по двум предметам – Марина Бандаренко из Ачинска. Она получила по 100 баллов за экзамены по русскому и литературе. Девушка мечтает стать редактором и писателем, а за отличный результат благодарит учителя по русскому Веру Довыденко.