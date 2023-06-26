Красноярск принял участие в эстафете «Россия – страна Героев»

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

25 июня Красноярск принял участие во Всероссийской эстафете Следственного комитета Российской Федерации «Россия – страна Героев». Патриотическое мероприятие состоялось на набережной краевого центра. Об этом сообщает СК по региону.

В эстафете участие принимают 17 городов по всей стране – города-герои, города воинской и трудовой славы. Мероприятие состоялось с целью увековечить память о воинской доблести и бессмертном подвиге советских и российских воинов, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в других вооруженных конфликтах. Участие приняли исполняющий обязанности заместителя Губернатора Красноярского края Павел Солодков, руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин, руководство региональных управлений МВД, ГУФСИН, МЧС, ФССП, таможни, представители КРОО «Поиск пропавших детей – Красноярск» и многие другие.

Для жителей Красноярского края и гостей региона на набережной было представлено огромное количество локаций силовых структур, федеральных ведомств и поисковых отрядов. Мероприятие сопровождалось выступлением вокальных и танцевальных коллективов.

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