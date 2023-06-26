В Красноярском крае 15-летнюю девочку ударило током, когда она забралась на электроопору

Фото: СК

В Козульском районе Красноярского края 15-летнюю девочку ударило током, когда она забралась на железобетонную опору линий электропередачи и задела провод, находящийся под серьезным напряжением. Как сообщили в СК, подросток потеряла сознание и упала на землю с высоты.

25 июня компания из трех друзей (15, 14 и 18 лет) отправилась гулять на детскую площадку неподалеку одного из домов. Вдоль игровой проходила линия электропередач, закрепленная на А-образных железобетонных опорах, высотой 12 метров.

Девочка, увидев эту конструкцию, решила забраться на нее. Зачем? Пока непонятно. Пока она карабкалась наверх, то задела один из проводов, находящийся под серьезным напряжением. В этот момент подростка ударило током, она потеряла сознание и полетела на землю.

Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Следственный комитет проводит проверку, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.