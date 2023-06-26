Красноярские автобусы проверили на экологичность выхлопных газов

Фото: министерство экологии

Шесть красноярских автобусов проверили на экологичность выхлопных газов. Как сообщили в министерстве экологии, был выбран для проверки транспорт маршрутов №60, 64, 87.

Инспекция проводилась на конечной остановки микрорайона Солнечный. В рейде участвовали сотрудники прокуратуры Советского района, управления ГИБДД, инспекторы Минэкологии и специалисты эколаборатории.

Нарушения выявлены только у одного из шести автобусов. Транспорт маршрута №64 показал превышение показателя дымности. Материалы переданы в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Специалисты начали проверки транспорта в июне, они будут проводиться до минусовых температур. Замеры выхлопных газов проводят с помощью переносного газоанализатора и дымомера. Специалисты проверяют транспорт как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Рейды проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

Сообщать об источниках загрязнения атмосферного воздуха или иных нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии министерства 8-800-20-11-116.