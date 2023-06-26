Жителя Канска приговорили к 9 годам колонии за разбойное нападение с топором

Фото: МВД по краю

Житель Канска ворвался в дом женщины с топором, украл у нее деньги, а потом пришел мириться с бутылкой спиртного. Теперь он отправится в тюрьму. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Разбойное нападение произошло в феврале 2023 года. Тогда в полицию обратилась дочь потерпевшей 61-летней женщины, на которую напал мужчина с топором. Преступник проник в частный дом утром и начал требовать отдать все деньги. Женщина отдала агрессору 1200 рублей. Продолжая угрожать орудием, он потребовал от нее не сообщать о случившемся в полицию, а потом скрылся. Напуганная жительница Канска действительно молчала некоторое время, но решилась рассказать обо всем родственнице.

Мужчину задержали через полчаса после обращения. Он в очередной раз шел к своей жертве. Отпираться 45-летний ранее судимый местный житель не стал, но пояснил, что на этот раз хотел помириться. На похищенные деньги он купил спиртное.

26 июня житель Канска был приговорен к 9 годам лишения свободы.