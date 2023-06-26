Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 3-летняя девочка выжила после падения из окна на 5 этаже. Как сообщают в пресс-службе СК, в ближайшее время малышку выпишут из больницы домой, а в это время следователи проводят проверку.

Все произошло 24 июня в Железнодорожном районе. Девочка, находясь в комнате одна, встала на подоконник, оперлась на москитную сетку и улетела вместе с ней на улицу. 63-летняя бабушка, присматривавшая за внучкой, в этот момент была в соседней комнате. Папы и дедушки дома не было. Мамы у девочки нет.

Ребенка забрали медики скорой помощи. Малышку госпитализировали, ей диагностировали ушиб головного мозга и множественные ссадины тела. К счастью, больше никаких серьезных травм девочка не получила. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, в ближайшее время её выпишут из больницы.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.