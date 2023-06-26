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В Красноярске суда ожидает полицейский, обвиняемый в похищении у коммерсанта косметики и парфюмерии 124 тысячи рублей, а также в получении взятки от другого предпринимателя спортивными товарами, алкоголем и деньгами на сумму 440 тысяч рублей. Как сообщает СК, расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, все произошло еще в сентябре 2019 года. Оперуполномоченный (его должность на тот момент) изъял более 8,5 тысяч штук парфюмерии и косметики известных брендов у предпринимателя, торгующего в ТК «Восточный». Часть из партии на общую сумму более 124 тысяч рублей присвоил себе. Все проходило в рамках операции по пресечению контрафакта.

В итоге полицейский не стал заводить уголовное дело, однако продукцию бизнесмену не вернул. Схема вскрылась после прокурорской проверки.

Следователи же выяснили, что в период с 2018 по 2022 года этот же полицейский получил от другого коммерсанта деньги и спортивные товары на более чем 440 тысяч рублей. За эту взятку полицейский закрыл глаза на продажу контрафактной продукции.

Следователи завели уголовные дела по статьям «получение взятки» и «присвоение или растрата». Мужчина был отправлен в СИЗО на 2 месяца.

В МВД пояснили, что оперативниками Красноярского края выявлен факт противоправной деятельности, совершенной сотрудником полиции.

По поступившей информации установлено, что указанный сотрудник причастен к совершению ряда противоправных деяний. По данным фактам оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю проведена служебная проверка.

В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке.