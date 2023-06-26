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НовостиПроисшествия26 июня 2023 4:03

Жительницу Железногорска будут судить за полкилограмма наркотиков

Ей грозит до 20 лет тюрьмы
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Железногорска будут судить за полкилограмма синтетических наркотиков. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

В январе 2023 года полицейские изъяли более 500 грамм запрещенных веществ. Как оказалось, 33-летняя женщина решила организовать канал поставки синтетических наркотиков в закрытый город. В квартире подозреваемой была найдена большая партия наркотиков, расфасованная на 200 свертков. В районе поселка Лукаши полицейские нашли еще 4 небольших свертка, приготовленных к продаже.

На женщину завели уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.