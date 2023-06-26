В Красноярске мэрия ищет подрядчика для строительства дороги-дублера Гайдашовки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мэрия объявила тендер на поиск подрядчика для строительства дороги-дублера от 9 мая до Ястынской. Как стало известно из документов госзакупки, она будет дублировать Гайдашовку по уже существующей улице Космонавтов.

Заявки от желающих участвовать принимаются до 10 июля. Начальная цена контракта на строительство – 310 млн рублей. После победы тендере, подрядчик должен до конца августа подготовить проектную документацию. А с сентября 2023 до конца октября 2024 построить дорогу-дублер со всеми коммуникациями.