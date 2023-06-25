В Хакасии полицейский спас котенка

Фото: МВД Хакасии

В Хакасии полицейский снял с дерева котенка, просидевшего там всю ночь, Об этом сообщает МВД по Хакасии.

Сотрудник Госавтоинспекции Дмитрий Назаров, заступая на службу, услышал неподалеку жалобное мяуканье. Он огляделся по сторонам и увидел, что высоко на березе под дождем сидит рыжий котенок. Выбора нет — надо спасать.

Назаров уговорил напарника подсадить его. Забравшись на дерево повыше, он снял котенка с ветки. Напуганное животное выскользнуло из рук спасителя и тут же скрылось в траве.

Позже жители ближайшего дома рассказали полицейским, что котенка на дерево загнали бродячие собаки.