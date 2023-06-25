Дистанционные мошенники обманули жителей Красноярского края на 62 миллиона рублей за прошедшую неделю

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Дистанционные мошенники обманули жителей Красноярского края на 62 миллиона рублей за неделю. Об этом сообщает краевая прокуратура.

С начала 2023 года жертвами интернет-преступников стали 5464 жителя региона, а причиненный ущерб составил внушительные 1,2 миллиарда рублей.

В прокуратуре жителей края просят быть внимательнее, чтобы не стать жертвой мошенников.

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В мае 74-летней красноярке позвонил мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу. Собеседник рассказал, что якобы какой-то мошенник из Москвы пытается оформить на нее кредит в 1,5 миллиона долларов. И чтобы он не получил доступ к деньгам, необходимо перебить заявку. Тогда пенсионерка сняла с пенсионного счета 590 тысяч и отправила их аферистам. (подробнее)