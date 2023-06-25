Жителя Железногорска будут судить за 500 литров суррогатного алкоголя

Фото: МВД по краю

Жителя Железногорска будут судить за 500 литров литров суррогатного алкоголя. Производство некачественных подделок он организовал в гараже. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Суррогат был изъят еще в марте 2022 года. Мини-цех по кустарному производству алкоголя расположился в гараже 50-летнего местного жителя. Стражи порядка изъяли более 500 литров спиртосодержащей жидкости, 638 бутылок с этикетками крепких алкогольных напитков, а также этикетки и крышки, которые предназначались для упаковки алкоголя. Стоимость изъятого составила порядка 300 тысяч рублей.

Кроме того. в ходе следствия полицейские смогли установить правообладателей товарных знаков, которые были использованы на бутылках с суррогатом. Компании оценили причиненный им ущерб в сумму более 270 тысяч рублей.

В отношении ранее не судимого безработного мужчины были заведены и расследованы уголовные дела по статьям «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Производство, приобретение, хранение или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке» и «Незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб».

Материалы уголовного дела направлены в суд.