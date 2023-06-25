Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске частично перекроют проспект 60 лет Образования СССР для строительства теплосетей. Об этом сообщает администрация города.

Водителей предупреждают, что движение будет перекрыто на участке длиной 80 метров по нечетной стороне проспекта около дома №49. По четной стороне будет перекрыто 100 метров проспекта в районе дома №40Б.

Также жителям Солнечного нужно будет обратить внимание, что от улицы Ерофеевской до дома 60 лет Образования СССР, 40, установят временные дорожные знаки «Движение запрещено».

Это еще не все. На 60 лет Образования СССР сузят проезжую часть в районе домов №43/2 до дома №52/9. Подобные ограничения будут и в районе дома №26/1.

Объезжать все перекрытия предлагается на участке от дома №31А до дома №31 на 60 лет Образования СССР. Там будет организовано одностороннее движение.

С неудобствами нужно будет смириться с 00:00 27 июня до 01:00 20 июля.