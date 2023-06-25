Красноярцев ждет дождливая неделя

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 26 июня по 2 июля ожидается дождливая неделя. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник днем ожидается около +19 градусов, дождь и ветер с порывами до 7 м/с.

Во вторник зонт можно будет оставить дома. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а ночью – +11. Будет облачно и без осадков, ветер с порывами до 6 м/с.

В среду дождь вернется в город. 28 июня днем снова будет +22 градуса, а ночь похолодает до +10.

В четверг дневная температура останется прежней. Ожидается +22 градуса, дождь с грозой, а порывы ветра усилятся до 11 м/с. Ночь будет теплой – +15.

В пятницу, 30 июня, синоптики ожидают небольшой дождь, +23 градуса днем и ветер с порывами до 9 м/с. Ночью будет прохладнее – +13.

Июль начнется с дождей. В субботу, 1 июля, ожидается небольшой дождь, днем столбики термометров поднимутся до +26. В воскресенье будет идти сильный дождь и +25 градуса днем.