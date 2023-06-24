В Красноярске не стали отменять массовые мероприятия

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Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что массовые мероприятия в городе отменять не будут. Он призвал горожан консолидироваться и выразил поддержку президенту Владимиру Путину.

«Не буду давать оценок происходящему, всё уже сказано Президентом нашей страны. Самое главное сейчас, да и не только сейчас, - наши единство и сплочённость», - написал Логинов в своем телеграм-канале.

Мэр заявил, что отдаленность Красноярска от эпицентра событий не снижает нашей ответственности. Но добавил, что массовые мероприятия (День молодежи и выпускные) отменяться не будут. Логинов призвал ответить на агрессию объединением и патриотическим настроем.

Добавим, что ранее о ситуации высказался врио губернатора края Михаил Котюков. Он призвал не паниковать и поддержать президента.