Специалист из Красноярского края приняла участие в научно-практической конференции «За нами будущее»

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Во II Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «За нами будущее», которая прошла в Екатеринбурге, приняли участие более 150 молодых специалистов в сфере стандартизации и метрологии из разных регионов России. Организатором конференции выступил Совет молодых ученых и специалистов «Техноспецназ Росстандарта» (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Росстандарт). Мероприятие проводится второй год подряд для обмена профессиональным опытом между молодыми учеными и специалистами сферы обеспечения единства измерений. На конференции также присутствовали заместитель руководителя Росстандарта Евгений Лазаренко, руководители Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева, Уральского НИИ метрологии (филиала ВНИИМ им. Д.И. Менделеева), Уральского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации и других учреждений.

Участникам форума предложили актуальные для отрасли стандартизации темы обсуждения: обеспечение единства измерений; оценка и подтверждения соответствия; компетенции метрологов будущего; деятельность советов молодых ученых и специалистов в различных отраслях.

Так, инженер по метрологии Оксана Волчек представила Службу мониторинга оборудования АО «Богучанская ГЭС». В своем докладе «Влияние переходного сопротивления клеммных зажимов на точность термометров сопротивления» она представила коллегам результаты практического эксперимента, определяющего влияние оборудования, входящего в систему температурного контроля гидроагрегата, на точность измерения. Специалисты гидроэлектростанции провели серию экспериментов и установили, что условия работы, близкие к идеальным, существуют в месте соприкосновения контактов недолгое время, а в процессе работы постепенно накапливаются искажения, влияющие на результаты измерений. Исключив из цепи один контакт (для этого был применен термометр с более длинным проводом), специалисты существенно увеличили точность и надежность измерения температуры в узлах гидроагрегата.

- Результат нашего эксперимента позволяет упростить схему измерений и повысить ее надежность. В энергетике точность измерений имеет огромное значение, потому что основная наша задача – это бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией, а достигается это только надежной работой оборудования, - пояснил начальник Службы мониторинга оборудования станции Сергей Хабаров. - Поездки на научно-практические конференции дают специалисту то, что не получить больше нигде: живой обмен опытом. Безусловно, мы все постоянно учимся, повышаем квалификацию, но теория – это лишь часть необходимых знаний. Очень много специалист получает на практике, в общении с коллегами.