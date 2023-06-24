В Канске забывший о браслете слежения на ноге рецидивист обокрал дом приятеля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске мужчина обокрал дом одноклассника, забыв об электронном браслете слежения на ноге. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Мужчина выставил оконное стекло, пробрался в загородный дом, вытащил оттуда телевизор и сбежал. Хозяин жилища сразу обратился в полицию. Оказалось, что кражу совершил 31-летний бывший одноклассник потерпевшего. Более того, задержанный даже помогал ему ставить забор вокруг дачи.

А вышли на воришку так. За пару дней до преступления ему на ногу установили электронный браслет слежения – в рамках меры пресечения (запрет определенных действий). Но мужчина о ней попросту забыл.

В итоге телевизор вернули владельцу, а на его приятеля завели дело о краже. Кстати, ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления.