Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июня 2023 3:36

В Красноярске задержали закладчика с килограммом наркотиков

Ему грозит пожизненный срок
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

На днях в Красноярске полицейские задержали оптового закладчика на пустыре в Советском районе. Об этом сообщает МВД по краю.

Полицейские обратили внимание на молодого человека, который подозрительно себя вел. Они спросили, есть ли у того при себе наркотики. Не получив ответа, юношу привезли отделение. Но с собой ничего запрещенного у него не было.

Зато дома полицейские обнаружили почти 1 кг синтетики, электровесы и упаковочный материал. Кроме того, были обнаружены закладки, которые делал молодой человек. Оказалось, что он работал несколько месяцев. Теперь ему грозит пожизненный срок.