В Красноярске задержали закладчика с килограммом наркотиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

На днях в Красноярске полицейские задержали оптового закладчика на пустыре в Советском районе. Об этом сообщает МВД по краю.

Полицейские обратили внимание на молодого человека, который подозрительно себя вел. Они спросили, есть ли у того при себе наркотики. Не получив ответа, юношу привезли отделение. Но с собой ничего запрещенного у него не было.

Зато дома полицейские обнаружили почти 1 кг синтетики, электровесы и упаковочный материал. Кроме того, были обнаружены закладки, которые делал молодой человек. Оказалось, что он работал несколько месяцев. Теперь ему грозит пожизненный срок.