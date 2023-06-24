В Красноярском крае выбирают самую красивую работницу медицины

Нина Крючкова, врач-кардиолог отделения кардиологии №3 Красноярской краевой клинической больницы

На сайте «Комсомолки» стартовало голосование за звание самой красивой работницы медицины в Красноярском крае!

Напомним, фотоконкурс «Красавицы в белых халатах» стартовал в регионе впервые. Он приурочен к празднованию Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

В фотоконкурсе принимают участие 19 участниц из различных уголков нашего края! Одна из них - Нина Крючкова, врач-кардиолог отделения кардиологии №3 Красноярской краевой клинической больницы. Пользуется безусловным уважением старших коллег и безграничным доверием пациентов.

Вот что Нина Михайловна рассказывает о себе: «Моя самая главная любовь — медицина, это абсолютно искренне. Большую часть времени посвящаю именно ей, это по-настоящему мое призвание. В свободное время я жена прекрасного мужчины и мама чудесной дочурки. Занимаюсь наукой, учусь в аспирантуре. Ну а для себя - спортзал, плавание, сноуборд, очень люблю читать — всё это помогает переразгружаться».

Голосование за конкурсанток продлится по 3 июля включительно. Итоги подведем 5 июля.

Три конкурсантки, которые наберут наибольшее количество голосов, получат подарки от партнеров конкурса и медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск. Также мы расскажем о каждой финалистке на сайте «Комсомолки» и на страницах газеты.

Проголосовать за понравившуюся участницу можно на странице фотоконкурса здесь!