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НовостиОбщество23 июня 2023 15:23

Красноярск назвали самым пасмурным городом весны

Город провел больше месяца без солнца
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Красноярск был назван самым пасмурным городом этой весной среди российских городов. Такой статус ему присвоили аналитики «Яндекс. Погоды» – они оценили, сколько дней без солнца прожили жители крупнейших городов России.

Оказалось, что в Красноярске в марте-апреле-мае не было солнца 40 дней, что является самым высоким показателем. Немного отстали Воронеж с 36 пасмурными днями и Новосибирск с 33.

При этом Красноярск выиграл еще и в номинации самого снежного города, поскольку последний снегопад тут случился 13 мая. А вот дождей в городе по сравнению с соседями было не так много.